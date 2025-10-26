UcrainaDmitriev dialoga con Washington

5.00 Kirill Dmitriev, braccio economico di Mosca e CEO del Fondo per gli Investimenti Diretti Russi, è negli Usa per una serie di incontri con l'amministrazione Trump finalizzati a sondare possibili soluzioni del conflitto con l'Ucraina. Lo ha rivelato una fonte informata alla Tass secondo la quale "gli incontri con i rappresentanti del presidente Trump hanno avuto luogo ieri, oggi e continueranno anche domani". Dmitriev si dice "ottimista", pur ammettendo che la "partita resta complessa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it