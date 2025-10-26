Ucraina Trump | Senza un accordo non perdo tempo con Putin | Zelensky chiede missili Patriot
"Usa, Europa e Paesi G7 possono aiutarci", ha scritto il presidente ucraino. L'inviato speciale di Putin: "Vicini a una soluzione diplomatica". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Trump in Asia per incontrare Xi Jinping in Corea del sud, il presidente americano auspica un aiuto della Cina per la pace in Ucraina e afferma che è vicina una soluzione e l'incontro con Putin ci sarà. CGIL in piazza a Roma contro la manovra del governo. Lan - facebook.com Vai su Facebook
Rivedi l'ultima edizione di $Tg2000 - $23ottobre$PapaLeoneXIV $ReCarloIII $Vaticano $Ucraina $Trump $Putin $Zelensky $Rutte $NATO $Gaza $Hamas $Israele $Palestina $Cisgiordania $Mattarella $ONU $Collegno - X Vai su X
Ucraina, Trump non vuole perdere tempo: "No a un incontro con Putin se non c'è un accordo" - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che "non perderà tempo" a programmare un nuovo incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin, senza un accordo in vista per porre ... Segnala msn.com
