Ucraina nuovo attacco su Kiev | almeno 26 feriti 6 sono bambini | Trump | Senza un accordo non perdo tempo con Putin

Tgcom24.mediaset.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelensky chiede missili Patriot: "Usa, Europa e Paesi G7 possono aiutarci", scrive il presidente ucraino. L'inviato speciale di Putin: "Vicini a una soluzione diplomatica". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina nuovo attacco su kiev almeno 26 feriti 6 sono bambini trump senza un accordo non perdo tempo con putin

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, nuovo attacco su Kiev: almeno 26 feriti, 6 sono bambini | Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin"

Approfondisci con queste news

ucraina nuovo attacco kievUcraina, l'inviato di Putin in Usa: "Vicini a soluzione diplomatica", ma Kiev brucia sotto le bombe - Mentre l’inviato di Putin a Washington annuncia che Russia e Usa sarebbero “vicini a una soluzione diplomatica”, nella notte nuovi missili ... Come scrive affaritaliani.it

ucraina nuovo attacco kievGuerra Ucraina, Kiev sotto attacco nella notte: un morto e 10 feriti. Il sindaco: «Esplosioni e incendi, cittadini nei rifugi» - Vertice della coalizione dei Volenterosi a Londra, dove Zelensky accusa Putin di puntare ad «un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina» dopo i raid russi contro ... Secondo ilmattino.it

ucraina nuovo attacco kievMedia, nuovo attacco russo su Kiev, almeno 26 feriti - Un nuovo attacco russo con droni viene segnalato dai media ucraini che parlano di almeno 26 feriti, di cui 6 bambini. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Nuovo Attacco Kiev