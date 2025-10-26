Ucraina nuovo attacco su Kiev | 3 morti tra i 29 feriti anche 6 bambini | Trump | Senza un accordo non perdo tempo con Putin
Zelensky chiede missili Patriot: "Usa, Europa e Paesi G7 possono aiutarci", scrive il presidente ucraino. L'inviato speciale di Putin: "Vicini a una soluzione diplomatica". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
La Russia ha lanciato un massiccio attacco notturno contro l’Ucraina, uccidendo un soccorritore e tre civili e ferendo almeno 16 persone. Il 25 ottobre, durante le operazioni di soccorso nella regione di Dnipro, la Russia ha colpito di nuovo il sito. Un pompiere - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Guerra in #Ucraina, nuovo #attacco russo su #Kiev #22ottobre #Tv2000 #Russia #Putin #Mosca #Cremlino @tg2000it - X Vai su X
Ucraina, nuovo attacco su Kiev: almeno 26 feriti, 6 sono bambini | Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin" - Nuovo attacco russo con droni nella notte su Kiev: il bilancio è di almeno 26 feriti, di cui 6 bambini. Segnala msn.com
Ucraina, l'inviato di Putin in Usa: "Vicini a soluzione diplomatica", ma Kiev brucia sotto le bombe - Mentre l’inviato di Putin a Washington annuncia che Russia e Usa sarebbero “vicini a una soluzione diplomatica”, nella notte nuovi missili ... Da affaritaliani.it
Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco nella notte: un morto e 10 feriti. Il sindaco: «Esplosioni e incendi, cittadini nei rifugi» - Vertice della coalizione dei Volenterosi a Londra, dove Zelensky accusa Putin di puntare ad «un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina» dopo i raid russi contro ... Da ilmattino.it