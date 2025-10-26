Ucraina nuovo attacco russo su Kiev | 3 morti tra i 29 feriti anche 6 bambini | Trump | Senza un accordo non perdo tempo con Putin
Zelensky chiede missili Patriot: "Usa, Europa e Paesi G7 possono aiutarci", scrive il presidente ucraino. L'inviato speciale di Putin: "Vicini a una soluzione diplomatica". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Russia ha lanciato un massiccio attacco notturno contro l’Ucraina, uccidendo un soccorritore e tre civili e ferendo almeno 16 persone. Il 25 ottobre, durante le operazioni di soccorso nella regione di Dnipro, la Russia ha colpito di nuovo il sito. Un pompiere - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Guerra in #Ucraina, nuovo #attacco russo su #Kiev #22ottobre #Tv2000 #Russia #Putin #Mosca #Cremlino @tg2000it - X Vai su X
Ucraina, nuovo attacco su Kiev: almeno 26 feriti, 6 sono bambini | Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin" - Nuovo attacco russo con droni nella notte su Kiev: il bilancio è di almeno 26 feriti, di cui 6 bambini. Lo riporta msn.com
Attacco missilistico russo contro Kiev. Dmitriev: "Vicini a soluzione diplomatica". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco missilistico russo contro Kiev. tg24.sky.it scrive
Ucraina, attacco di droni su Kharkiv. Trump: “Parlerò con Xi di Russia, vorrei ci aiutasse” - Crescono i segnali di apertura anche se non si fermano le ostilità: droni russi hanno attaccato Kharkiv ... fanpage.it scrive