Ucraina nuovo attacco russo su Kiev | 3 morti | Mosca testa un nuovo missile a propulsione nucleare Putin | Non ha eguali

Tgcom24.mediaset.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelensky chiede missili Patriot: "Usa, Europa e Paesi G7 possono aiutarci". Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina nuovo attacco russo su kiev 3 morti mosca testa un nuovo missile a propulsione nucleare putin non ha eguali

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev: 3 morti | Mosca testa un nuovo missile a propulsione nucleare, Putin: "Non ha eguali"

Leggi anche questi approfondimenti

ucraina nuovo attacco russoGuerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare, Putin: “Non esiste altro al mondo” - Massiccio attacco russo con droni nella notte su Kiev: edifici in fiamme, morti e feriti. Si legge su fanpage.it

ucraina nuovo attacco russoUcraina, attacco di droni su Kharkiv. Trump: “Parlerò con Xi di Russia, vorrei ci aiutasse” - Crescono i segnali di apertura anche se non si fermano le ostilità: droni russi hanno attaccato Kharkiv ... Lo riporta fanpage.it

Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev: 3 morti, tra i 29 feriti anche 6 bambini | Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin" - Nuovo attacco russo con droni nella notte su Kiev: il bilancio è di tre morti e almeno 29 feriti, di cui 6 bambini. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Nuovo Attacco Russo