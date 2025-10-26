Ucraina nuovo attacco russo su Kiev | 3 morti | Mosca testa un nuovo missile a propulsione nucleare Putin | Non ha eguali
Zelensky chiede missili Patriot: "Usa, Europa e Paesi G7 possono aiutarci". Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Russia ha lanciato un massiccio attacco notturno contro l’Ucraina, uccidendo un soccorritore e tre civili e ferendo almeno 16 persone. Il 25 ottobre, durante le operazioni di soccorso nella regione di Dnipro, la Russia ha colpito di nuovo il sito. Un pompiere - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Guerra in #Ucraina, nuovo #attacco russo su #Kiev #22ottobre #Tv2000 #Russia #Putin #Mosca #Cremlino @tg2000it - X Vai su X
Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare, Putin: “Non esiste altro al mondo” - Massiccio attacco russo con droni nella notte su Kiev: edifici in fiamme, morti e feriti. Si legge su fanpage.it
Ucraina, attacco di droni su Kharkiv. Trump: “Parlerò con Xi di Russia, vorrei ci aiutasse” - Crescono i segnali di apertura anche se non si fermano le ostilità: droni russi hanno attaccato Kharkiv ... Lo riporta fanpage.it
Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev: 3 morti, tra i 29 feriti anche 6 bambini | Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin" - Nuovo attacco russo con droni nella notte su Kiev: il bilancio è di tre morti e almeno 29 feriti, di cui 6 bambini. Come scrive msn.com