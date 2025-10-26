Ucraina nuovo attacco russo su Kiev | 3 morti | Cremlino | Almeno 5mila soldati ucraini circondati a Kupyansk

Mosca testa un nuovo missile a propulsione nucleare. Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev: 3 morti | Cremlino: "Almeno 5mila soldati ucraini circondati a Kupyansk"

News recenti che potrebbero piacerti

La Russia ha lanciato un massiccio attacco notturno contro l’Ucraina, uccidendo un soccorritore e tre civili e ferendo almeno 16 persone. Il 25 ottobre, durante le operazioni di soccorso nella regione di Dnipro, la Russia ha colpito di nuovo il sito. Un pompiere - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Guerra in #Ucraina, nuovo #attacco russo su #Kiev #22ottobre #Tv2000 #Russia #Putin #Mosca #Cremlino @tg2000it - X Vai su X

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare, Putin: “Non esiste altro al mondo” - Massiccio attacco russo con droni nella notte su Kiev: edifici in fiamme, morti e feriti. Come scrive fanpage.it

Ucraina-Russia, Mosca testa il nuovo missile a propulsione nucleare. Putin: «Non ha eguali». Cinquemila soldati ucraini circondati - , e le truppe d'assalto assumono il controllo dei passaggi militari ucraini sul fiume Oskol»: lo ha ... ilgazzettino.it scrive

Ucraina-Russia, Mosca testa il nuovo missile a propulsione nucleare. Putin: «Non ha eguali» - , e le truppe d'assalto assumono il controllo dei passaggi militari ucraini sul fiume Oskol»: lo ha ... Scrive ilmessaggero.it