Ucraina nella notte attacco russo su Kiev | 3 morti

Un attacco russo nella notte tra sabato e domenica ha colpito Kiev, causando tre morti e 26 feriti, tra cui sei bambini. Secondo il sindaco Klitschko, i droni russi hanno colpito diversi quartieri della capitale, provocando gravi danni a edifici residenziali e strutture civili. Intanto, le forze russe hanno annunciato di aver completato l’accerchiamento delle truppe ucraine nelle aree di Krasnoarmeysk e Dimitrov. Il generale Gerasimov ha inoltre riferito a Putin la conquista di posizioni strategiche presso Kupyansk. Ucraina-Russia, le notizie del 26 ottobre in diretta Le ultime notizie sul conflitto tra Mosca e Kiev Inizio diretta: 261025 08:00 Fine diretta: 261025 21:00 08:38 261025 Mosca: "Circondate forze armate Kiev a Krasnoarmeysk e Dimitrov" Forze Armate russe hanno completato l’accerchiamento delle Forze Armate ucraine nell’area di Krasnoarmeysk e Dimitrov, dove sono dislocati 31 battaglioni ucraini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

