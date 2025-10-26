Ucraina nella notte attacco russo su Kiev | 3 morti
Un attacco russo nella notte tra sabato e domenica ha colpito Kiev, causando tre morti e 26 feriti, tra cui sei bambini. Secondo il sindaco Klitschko, i droni russi hanno colpito diversi quartieri della capitale, provocando gravi danni a edifici residenziali e strutture civili. Intanto, le forze russe hanno annunciato di aver completato l’accerchiamento delle truppe ucraine nelle aree di Krasnoarmeysk e Dimitrov. Il generale Gerasimov ha inoltre riferito a Putin la conquista di posizioni strategiche presso Kupyansk. Ucraina-Russia, le notizie del 26 ottobre in diretta Le ultime notizie sul conflitto tra Mosca e Kiev Inizio diretta: 261025 08:00 Fine diretta: 261025 21:00 08:38 261025 Mosca: "Circondate forze armate Kiev a Krasnoarmeysk e Dimitrov" Forze Armate russe hanno completato l’accerchiamento delle Forze Armate ucraine nell’area di Krasnoarmeysk e Dimitrov, dove sono dislocati 31 battaglioni ucraini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Secondo l'Aeronautica Ucraina, nella notte sono stati lanciati nove missili balistici Iskander-M dalle regioni russe di Rostov e Kursk, accompagnati da 62 droni d'attacco e droni esca di tipo Shahed. Il tycoon chiede il sostegno di Pechino per fare pressioni su M - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - #Ucraina, notte di attacchi: morti due bambini. Diplomazia in affanno #22ottobre #Putin #NATO #Russia #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Trump #Zelensky #Poltava #Kharkiv #Mosca #Sumy #Leopoli #Odessa #Donbass #Belgorod #Lavrov #TV - X Vai su X
Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare, Putin: “Non esiste altro al mondo” - Massiccio attacco russo con droni nella notte su Kiev: edifici in fiamme, morti e feriti. Secondo fanpage.it
Guerra Ucraina – Russia, nuova notte di bombardamenti: attacco aereo russo su Kiev, due morti e blackout. Sospeso l’incontro tra Putin e Trump - Mentre la capitale Kiev viene colpita da un massiccio attacco russo con droni e missili, ... Come scrive thesocialpost.it
Attacco missilistico russo contro Kiev. Dmitriev: "Vicini a soluzione diplomatica". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco missilistico russo contro Kiev. Da tg24.sky.it