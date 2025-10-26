Ucraina Mosca non vuole la pace a breve e intanto tetas il missile invincibile

La Russia annuncia nuovi progressi sul campo di battaglia in Ucraina, mentre si intensificano le manovre diplomatiche per un possibile congelamento della linea del fronte, come auspicato da Stati Uniti, Paesi europei e Kiev. In un'apparizione televisiva, il presidente Vladimir Putin è stato mostrato in divisa militare durante una visita a un centro di comando, dove ha ricevuto aggiornamenti sulla situazione al fronte. Secondo i rapporti militari diffusi da Mosca, le forze russe avrebbero accerchiato oltre 10.000 soldati ucraini nelle aree di Pokrovsk, nella regione orientale di Donetsk, e di Kupyansk, in quella nord-orientale di Kharkiv.

