Ucraina media | Drone su minibus a Sumy un morto e 13 feriti | Mosca testa un nuovo missile a propulsione nucleare
Mattarella: "La speranza da Gaza si estenda a Kiev". La Russia minaccia "azioni legali" contro la confisca degli asset congelati. Bessent: le sanzioni avranno effetto. Il Cremlino: "Nessun progresso sulla pace in tempi brevi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Guerra Ucraina - Russia, news di oggi. Media: apparecchi russi spia su traghetto affondato nel ‘94 - X Vai su X
In Ucraina i media dichiarano che la trasferta è stata «fallimentare». Gli Stati Uniti non vogliono indisporre Mosca. E Kiev deve adeguarsi - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA, DRONI & MEDIA/ “Non potevamo (almeno) essere più prudenti di Tusk e Rutte?” - Così, come una manna dal cielo, improvvisamente giunge una notizia bomba: “Droni russi attaccano la Polonia”. Da ilsussidiario.net
Ucraina, drone da 500 dollari abbatte un elicottero russo da oltre 10 milioni. «Ecco come ci siamo riusciti» - Un elicottero russo è stato distrutto in Ucraina da un drone FPV, secondo quanto riferito dal comandante delle Forze dei Sistemi senza pilota, Robert “Madyar” Brovdi. Scrive corriereadriatico.it
Viktor Orbán mette in dubbio la sovranità dell'Ucraina dopo l'avvistamento di un drone ungherese - Ma Viktor Orbán ha detto che "non importa se alcuni droni ungheresi hanno sorvolato l'Ucraina", poiché non considera il Paese uno Stato ... Riporta it.euronews.com