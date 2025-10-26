Ucraina le truppe russe circondano Kupyansk | Putin dispone misure per la resa degli ucraini
Roma, 26 ottobre 2025 – Un attacco russo con droni ha colpito nella notte Kiev, causando tre morti e almeno 27 feriti, tra cui sei bambini, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. I frammenti dei droni sono caduti su diversi edifici residenziali nei distretti di Desnyansky e Obolonsky, provocando incendi e danni strutturali. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha condannato l'attacco con più di 100 droni, che ha causato diverse vittime civili. Dall’altro lato il presidente russo Vladimir Putin denuncia che Forze armate ucraine "stanno usando i civili come scudi umani". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
