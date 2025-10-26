Ucraina il Cremlino | Non ci saranno progressi di pace in tempi brevi E Mosca testa il super missile Burevestnik

La Russia accelera sul fronte ucraino. Nelle ultime ore, il Capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov ha comunicato a Vladimir Putin l’accerchiamento delle truppe di Kiev a Krasnoarmeysk, Dimitrov e Kupyansk, oltre alla conquista del 70% di Vovchansk. Contestualmente, Mosca ha confermato il successo del test del missile a propulsione nucleare Burevestnik, in volo per 15 ore su 14mila chilometri, definito da Putin “senza eguali al mondo”. Kiev, intanto, subisce nuovi bombardamenti con vittime nella capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucraina, il Cremlino: "Non ci saranno progressi di pace in tempi brevi". E Mosca testa il super missile Burevestnik

