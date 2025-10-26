Ucraina e Gaza tra prosecuzione della guerra e protettorato anglosassone le mani sporche di sangue della gente per bene

Il tracollo morale dell’occidente è stampato sul volto dei suoi principali attori. Basta osservarli per comprenderne il vuoto e il cinismo Il mese durante il quale si ebbero maggiori vittime statunitensi durante la seconda guerra mondiale fu aprile, uno degli ultimi prima della fine del confl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina e Gaza tra prosecuzione della guerra e protettorato anglosassone, le mani sporche di sangue della "gente per bene"

Argomenti simili trattati di recente

“Paragonare Gaza all’Ucraina è un errore storico: da Gaza le persone non potevano uscire”. Nel suo libro, il giornalista racconta otto anni vissuti a Gerusalemme, restituendo al lettore il volto di una terra dove nulla è come sembra e comprendere significa, pri - facebook.com Vai su Facebook

IL CORAGGIO DELL’ALTERNATIVA Gaza e Ucraina sono due fronti diversi della stessa questione: la difesa dei diritti umani e del diritto internazionale. A Gaza, milioni di persone vivono sotto assedio, tra bombardamenti, demolizioni e assenza di prosp - X Vai su X

Gaza, droni Usa per sorvegliare su tregua. Israele sostiene 4 milizie nella Striscia. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, droni Usa per sorvegliare su tregua. Secondo tg24.sky.it

Ucraina-Russia, qual è la strategia di Trump? Pressione su Putin e modello Gaza - Il rinvio del faccia a faccia fra Trump e Putin è la dimostrazione che la tregua fra Russia è Ucraina è ancora lontana. Lo riporta ilmessaggero.it

Ucraina, l’idea di Trump: tregua e negoziato lungo con il “modello Gaza” - L’idea è quella di replicare in Ucraina lo schema della tregua ottenuta in Medio ... Si legge su ilmessaggero.it