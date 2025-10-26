Ucraina cos’è il missile Burevestnik testato dalla Russia

La Russia ha fatto sapere di aver testato “con successo” il nuovo missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik, in grado di confondere le difese aeree. In un test che si è tenuto martedì, il missile ha percorso 14.000 chilometri. Ma il generale Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore russo, ha detto che il Burevestnik, o ‘Uccello delle tempeste’ in russo, ha trascorso 15 ore in volo, sottolineando che “questo non è il suo limite”. Burevestnik: “Missile invincibile dalla gittata illimitata”. Poco si sa del Burevestnik, che è stato chiamato in codice Skyfall dalla Nato. Molti esperti occidentali sono scettici al riguardo, precisando che un motore nucleare potrebbe essere altamente inaffidabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, cos’è il missile Burevestnik testato dalla Russia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Ucraina, a #Kupyansk 5mila soldati circondati dai russi. #Cremlino: "Testato missile a propulsione nucleare". #Trump in #Asia, giovedì l'atteso incontro con il presidente cinese #Xi. Al #Tg2Rai ore 13,00 #26ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina, Mosca testa il nuovo missile a propulsione nucleare Burevestnik. Putin: «Non ha eguali» - , e le truppe d'assalto assumono il controllo dei passaggi militari ucraini sul fiume Oskol»: lo ha ... Segnala ilmattino.it

Russia, missile Burevestnik: come funziona l’arma nucleare di Putin e perché fa paura - Il missile Burevestnik, testato di recente da Mosca, rappresenta un salto tecnologico inquietante: ecco cos'è e come funziona. Riporta newsmondo.it

Russia: “Testato con successo nuovo missile nucleare Burevestnik”. Putin: “È invincibile” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Russia: “Testato con successo nuovo missile nucleare Burevestnik”. Lo riporta tg24.sky.it