Ucraina colonnello Francesco Ferrante al GdI | Scontro economico con Russia non conviene all' Italia spesa per difesa a 5% Pil scelta senza ritorno

Il colonnello Ferrante, intervistato dal Giornale d'Italia, si è espresso sulle scelte politiche dell'Italia in merito alla guerra in Ucraina, sia in merito alla corsa al riarmo (aumentando la spesa per la difesa) che riguardo ai risvolti economici del conflitto Il Giornale d'Italia ha interv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, colonnello Francesco Ferrante al GdI: "Scontro economico con Russia non conviene all'Italia, spesa per difesa a 5% Pil scelta senza ritorno"

Scopri altri approfondimenti

Comando Provinciale Carabinieri Teramo CARABINIERI TERAMO. IL TENENTE COLONNELLO NINO DE LUCA HA ASSUNTO IL COMANDO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI GIULIANOVA Il Tenente Colonnello Nino DE LUCA, già Capo Ufficio Coma - facebook.com Vai su Facebook

Papa Francesco: partito ieri da Roma il suo “ultimo” carico di aiuti umanitari per l’Ucraina. Era il 131°. “Non ha mai permesso alla nostra speranza di morire” - Ieri, presso la Basilica di Santa Sofia in via Boccea a Roma, ha avuto luogo un invio “speciale” di aiuti umanitari per l’Ucraina. Da agensir.it

Ucraina: fact checking nunziatura di Kiev su “false notizie”. “La medaglia-ricordo donata a Putin da Papa Francesco non era un premio ma un’esortazione ai politici a ... - La nunziatura rettifica anche quanto pubblicato dal giornale argentino “La Nacion” secondo ... Scrive agensir.it

Ucraina, l'ambasciatore russo in Vaticano: «tra Leone XIV e Francesco non vediamo cambiamenti di linea». Continuano i contatti umanitari - Mosca non intravede differenze di sorta tra la linea di Francesco (criticato in passato di essere filo russo), e quella attuale di Papa Leone XIV. Secondo ilmessaggero.it