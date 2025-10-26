Ucraina attacco russo su Kiev | 3 morti Mosca testa armi Putin | Missile Burevestik unico al mondo
Un attacco russo nella notte tra sabato e domenica ha colpito Kiev, causando tre morti e 26 feriti, tra cui sei bambini. Secondo il sindaco Klitschko, i droni russi hanno colpito diversi quartieri della capitale, provocando gravi danni a edifici residenziali e strutture civili. Intanto, le forze russe hanno annunciato di aver completato l’accerchiamento delle truppe ucraine nelle aree di Krasnoarmeysk e Dimitrov. Mosca testa nuove armi in esercitazioni nucleari, Putin: “Missile Burevestik unico al mondo”. Ucraina-Russia, le notizie del 26 ottobre in diretta Le ultime notizie sul conflitto tra Mosca e Kiev Inizio diretta: 261025 08:00 Fine diretta: 261025 21:00 08:57 261025 Putin: ""Testate armi durante addestramento nucleare" La Russia ha testato questa settimana sistemi d’arma avanzati durante l’addestramento nucleare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il capo di Stato maggiore russo #Gerasimov riappare in video con una mappa , questa volta oscurata, dopo quella che arrivava ai confini #NATO - #Russia #Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Guerra in #Ucraina, nuovo #attacco russo su #Kiev #22ottobre #Tv2000 #Russia #Putin #Mosca #Cremlino @tg2000it - X Vai su X
Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare, Putin: “Non esiste altro al mondo” - Massiccio attacco russo con droni nella notte su Kiev: edifici in fiamme, morti e feriti. Da fanpage.it
Attacco missilistico russo contro Kiev. Dmitriev: "Vicini a soluzione diplomatica". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco missilistico russo contro Kiev. Lo riporta tg24.sky.it
Mosca attacca, morti e feriti a Kiev. Trump: "Parlerò con Xi per fermare la guerra" - Missili e droni hanno colpito la capitale Kiev e diverse regioni del Paese, provocando morti, ... Scrive iltempo.it