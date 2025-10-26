Ucraina attacco russo su Kiev | 3 morti Mosca testa armi Putin | Missile Burevestik unico al mondo

Un attacco russo nella notte tra sabato e domenica ha colpito Kiev, causando tre morti e 26 feriti, tra cui sei bambini. Secondo il sindaco Klitschko, i droni russi hanno colpito diversi quartieri della capitale, provocando gravi danni a edifici residenziali e strutture civili. Intanto, le forze russe hanno annunciato di aver completato l’accerchiamento delle truppe ucraine nelle aree di Krasnoarmeysk e Dimitrov. Mosca testa nuove armi in esercitazioni nucleari, Putin: “Missile Burevestik unico al mondo”. Ucraina-Russia, le notizie del 26 ottobre in diretta Le ultime notizie sul conflitto tra Mosca e Kiev Inizio diretta: 261025 08:00 Fine diretta: 261025 21:00 08:57 261025 Putin: ""Testate armi durante addestramento nucleare" La Russia ha testato questa settimana sistemi d’arma avanzati durante l’addestramento nucleare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

