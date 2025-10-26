Tuttosport – rigore solare per arbitro e VAR è tutto a posto

2025-10-26 23:16:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Partita accesa quella tra Lazio e Juve, soprattutto nel secondo tempo. Tantissimi duelli e situazioni che, l’arbitro Colombo, ha faticato a tenere in mano nella sfida dell’Olimpico. Su tutti un episodio alquanto clamoroso e successo nell’area di rigore biancoceleste. Un contatto netto tra Gila e Conceicao ha infatti scatenato proteste vibranti da parte dei giocatori bianconeri. L’episodio, nonostante le immagini sembrassero evidenti, non è stato rivisto al Var, alimentando ulteriori polemiche. Gila-Conceicao: cos’è successo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – rigore solare, per arbitro e VAR è tutto a posto

