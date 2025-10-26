Tuttinfiera alla Fiera di Padova 2025

Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, tre giorni intensi per vivere un’esperienza a 360 gradi tra auto, shopping, gusto, benessere, sport e intrattenimento. Un evento pensato per un pubblico curioso e dinamico, di tutte le età. Un’occasione per scoprire novità, partecipare a eventi live, assaporare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

