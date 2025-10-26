Tutti uniti nella protesta salva-scuola a Ponte Chiasso | No al rione dormitorio

Como, 26 ottobre 2025 – “Siamo qui non solo per dire no alla chiusura di una scuola, ma per dire sì alla vita di un quartiere, perché chiudere questa scuola s ignifica desertificare e abbandonare un posto importante della città, e renderlo ancora più disagiato di quello che è già”. Così Vincenzo Falanga, presidente dell’associazione Nova Como, ha spiegato i motivi della protesta organizzata ieri co ntro la chiusura della scuola di via Brogeda a Ponte Chiasso, come deciso dal sindaco di Como. “Siamo convinti – ha aggiunto – che il piano educativo e didattico debba essere mantenuto, così come debba essere mantenuta la comunità dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

