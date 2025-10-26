Tutti i suoni della foresta All’Odeon ’Dusk Chorus’

Nel corso del 1° Forum Internazionale ’Prendersi Cura della Terra’, in programma dal 27 al 30 ottobre e organizzato da Comune della Spezia e Accademia Lunigianese di Scienze “Capellini” con l’Ecological Society of America, mercoledì 29 ottobre alle 21 al Cinema Odeon è prevista la visione gratuita del documentario pluripremiato “Dusk Chorus – Based on Fragments of Extinction by David Monacchi” con la presenza dello sceneggiatore e ideatore, David Monacchi, che porterà la sua testimonianza di come sia riuscito a girare questo film sul suono nella foresta primaria equatoriale con la più alta biodiversità del pianeta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

