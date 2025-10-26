Tutti i suoni della foresta All’Odeon ’Dusk Chorus’
Nel corso del 1° Forum Internazionale ’Prendersi Cura della Terra’, in programma dal 27 al 30 ottobre e organizzato da Comune della Spezia e Accademia Lunigianese di Scienze “Capellini” con l’Ecological Society of America, mercoledì 29 ottobre alle 21 al Cinema Odeon è prevista la visione gratuita del documentario pluripremiato “Dusk Chorus – Based on Fragments of Extinction by David Monacchi” con la presenza dello sceneggiatore e ideatore, David Monacchi, che porterà la sua testimonianza di come sia riuscito a girare questo film sul suono nella foresta primaria equatoriale con la più alta biodiversità del pianeta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Ormai c’è un conformismo sonoro che mi manda ai matti. Sento sempre dietro gli artisti la mano implacabile del produttore, tutti allineati sugli stessi suoni, gli autori quasi sempre gli stessi, le voci appiattite da un uso esagerato dell’autotune”. Rimmel? "Era co - facebook.com Vai su Facebook
Tutti i suoni della foresta. All’Odeon ’Dusk Chorus’ - In sala anche lo sceneggiatore e ideatore David Monacchi, pluripremiato . Da lanazione.it