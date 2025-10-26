Tutti a tavola con la solidarietà I giovedì del Ristorante di Comunità

di Marco Corsi SAN GIOVANNI Ogni giovedì, dalle 12.30 in poi, le porte dell’Oratorio Don Bosco di San Giovanni si aprono a chiunque voglia sedersi a tavola, per condividere non solo un pasto caldo, ma anche tempo, sorrisi e storie di vita. E’ il " Ristorante di Comunità ", una iniziativa che unisce solidarietà, accoglienza e condivisione e il cui motto "mangia quel che vuoi, lascia quel che puoi" ne riassume alla perfezione lo spirito: nessuno escluso, tutti partecipi. Il progetto, finanziato con i fondi Pnnr e di Next Generation EU, nasce grazie al coordinamento della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno Aretino e al sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

