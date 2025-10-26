Tusk | Kiev è pronta a combattere per altri due-tre anni | Mosca testa un nuovo missile a propulsione nucleare

Tgcom24.mediaset.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia minaccia "azioni legali" contro la confisca degli asset congelati. Il Cremlino: "Trump ha capito che non ci saranno progressi a breve". Nuovo attacco russo su Kiev: 3 morti. Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

