Tusk | Kiev è pronta a combattere per altri due-tre anni | Mosca testa un nuovo missile a propulsione nucleare
La Russia minaccia "azioni legali" contro la confisca degli asset congelati. Il Cremlino: "Trump ha capito che non ci saranno progressi a breve". Nuovo attacco russo su Kiev: 3 morti. Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
UCRAINA | Il Cremlino: "I Tomahawk Usa non sarebbero un'arma magica. Analizziamo attentamente le possibili forniture". Appello di Tusk per Kiev: "Questa guerra è anche la nostra" $ANSA - X Vai su X
Tre persone sono morte e 29 sono rimaste ferite - tra cui sei bambini, il più piccolo di 4 anni - in seguito a un attacco russo sul distretto della Desna, a Kiev. I detriti di alcuni droni sarebbero caduti sul secondo piano di un palazzo. Diversi appartamenti hanno pr - facebook.com Vai su Facebook
Tusk: "Da Cina possibile punto di svolta su guerra Ucraina" - "Potrebbe essere il punto di svolta dell'intera guerra, se la Cina voltasse le spalle alla Russia in questo momento, non escludo che sia così, ma al giorno d'oggi fare previsioni a tre giorni è un ... Come scrive ansa.it