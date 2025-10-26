ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento del giubbotto. Un turista svizzero di 68 anni, appena arrivato a Catania, ha smarrito il giubbotto contenente documenti, denaro e carte di credito nel parcheggio dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini”. Fortunatamente, grazie all’intervento di un cittadino catanese di 51 anni, il giubbotto è stato restituito al legittimo proprietario. Il cittadino, residente in zona Nesima, ha trovato il giubbotto e, dimostrando grande senso civico e onestà, lo ha immediatamente consegnato agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Nesima”. L’intervento della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Turista svizzero ritrova il giubbotto smarrito grazie all’onestà di un cittadino catanese e alla polizia