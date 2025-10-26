Turista livignasca aggredita e morsa da due cani in Veneto

Sondriotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco prima del mezzogiorno di oggi, due escursionisti hanno contattato il 118, dopo essere stati aggrediti da due cani, mentre stavano camminando su un sentiero all'altezza del dodicesimo tornante della Strada Generale Giardino, nel territorio comunale di Borso del Grappa, località in provincia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

