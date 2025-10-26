Turismo | da America250 a Fifa2026 passando per la Route66 il 2026 è l’anno degli Stati Uniti

(Adnkronos) – Sarà l'anno degli Stati Uniti, il 2026, sul fronte del turismo. Grazie a tre eventi unici che attireranno milioni di visitatori da tutto il mondo: America250, il grande programma di celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, che culminerà nella festa del 4 luglio e che coinvolgerà l'intero paese, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Turismo: da America250 a Fifa2026 passando per la Route66, il 2026 è l'anno degli Stati Uniti - Brand Usa lancia la campagna globale 'America the Beautiful' durante la Travel Week U. Come scrive adnkronos.com

Turismo, Meloni: settore strategico, in passato trascurato - "Il turismo è una delle industrie più dinamiche del mondo e più strategiche e preziose per l'economia italiana" e "ringrazio Daniela Santanchè per il lavoro costante ed ... Scrive notizie.tiscali.it

Meloni: "In passato turismo poco valorizzato, noi gli abbiamo dedicato un ministero autonomo" - Ecco perché alla formazione del Governo abbiamo voluto che questo settore avesse un proprio ministero ... Secondo ilgiornale.it