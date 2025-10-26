Tumori rari del collo pazienti operati senza cicatrici | tecnica innovativa

Terni, 26 ottobre 2025 - Due pazienti con rari tumori dello spazio parafaringeo - una sede profonda del collo, in stretta prossimità con importanti strutture vascolari e nervose - sono stati trattati con successo nella struttura complessa di otorinolaringoiatria dell' azienda ospedaliera di Terni, guidata dal dottor Antonio Giunta, mediante resezione endoscopica transorale (dalla bocca). Si tratta di interventi mininvasivi eseguiti solo in casi selezionati. Le lesioni sono state rimosse con un approccio mini-invasivo che ha evitato incisioni esterne e ha consentito la dimissione in pochi giorni in buone condizioni cliniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

