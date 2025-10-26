Tumore al seno | la campagna Nastro rosa della Lilt fa tappa al Circolo Posillipo 

Ildenaro.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tappa al  Circolo nautico Posillipo  per la campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno  “Nastro Rosa 2025” della LILT di Napoli,  guidata dal professor  Adolfo Gallipoli D’Errico. Una mattinata scandita da decine di visite senologiche dedicate alle socie e alle ospiti del prestigioso club sportivo del presidente  Aldo Campagnola  e del vice presidente  Filippo Smaldone. “Sebbene il tumore al seno sia, per numero di casi, la principale patologia oncologica nelle donne con  circa 60 mila nuovi casi l’anno in Italia ed oltre 5000 in Campania  – ricorda il professor Gallipoli D’Errico -, se intercettato nel suo stadio iniziale, guarisce immediatamente, nell’oltre 90 per cento dei casi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tumore seno campagna nastroNapoli, tappa al Circolo Posillipo per «Nastro Rosa 2025» della Lilt - Tappa al circolo nautico Posillipo per la campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno Nastro Rosa 2025 della LILT di Napoli, guidata dal professor ... Scrive ilmattino.it

Tumore al seno, ottobre è il mese della prevenzione: la campagna Nastro Rosa di Lilt Padova - Il 2025 è un anno importante per Lilt Padova, che festeggia i 50 anni dalla sua fondazione e, all’interno di questa cornice, sceglie di fare ancora di più per le donne e per la comunità ... Come scrive padovaoggi.it

Napoli, tappa al Circolo Posillipo per la campagna Nastro Rosa per la LILT di Napoli - Tappa al circolo nautico Posillipo per la campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno Nastro Rosa 2025 della LILT di Napoli ... Come scrive sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Tumore Seno Campagna Nastro