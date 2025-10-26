Tumore al seno | la campagna Nastro rosa della Lilt fa tappa al Circolo Posillipo

Tappa al Circolo nautico Posillipo per la campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno “Nastro Rosa 2025” della LILT di Napoli, guidata dal professor Adolfo Gallipoli D’Errico. Una mattinata scandita da decine di visite senologiche dedicate alle socie e alle ospiti del prestigioso club sportivo del presidente Aldo Campagnola e del vice presidente Filippo Smaldone. “Sebbene il tumore al seno sia, per numero di casi, la principale patologia oncologica nelle donne con circa 60 mila nuovi casi l’anno in Italia ed oltre 5000 in Campania – ricorda il professor Gallipoli D’Errico -, se intercettato nel suo stadio iniziale, guarisce immediatamente, nell’oltre 90 per cento dei casi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

