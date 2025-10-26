Tudor sceglie Vlahovic e David Lazio-Juve le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus, in campo alle 20.45 per l'ottava giornata di Serie A. Per Sarri numerose assenze, torna Isaksen dal 1' per sostituire l'infortunato Cancellieri. Tudor opta per la doppia punta, a discapito di Yildiz che dovrebbe partire dalla panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tudor sceglie vlahovic davidLazio-Juventus, David e Vlahovic insieme in attacco: l'idea di Tudor - L’intesa tra i due, è stata certamente provata più volte alla Continassa, potrebbe rappresentare una delle chiavi tattiche della partita. ilbianconero.com scrive

tudor sceglie vlahovic davidJuventus, Tudor lancia David e Vlahovic per la gara con la Lazio - La Juventus, ieri, si è preparata in vista della sfida contro la Lazio e nel pomeriggio la squadra è partita in direzione Roma. Lo riporta tuttomercatoweb.com

tudor sceglie vlahovic davidLazio-Juventus: Tudor cambia tutto, arriva il doppio attacco Vlahovic-David - David come riporta Gazzetta La Juve non vince da sette partite: il tecnico croato cerca la svolta ... Come scrive tuttojuve.com

