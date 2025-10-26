Tudor Juve l’agente di Rugani svela | Non c’è alcun dubbio sulla posizione della squadra nei confronti dell’allenatore Ecco cosa sta succedendo nello spogliatoio bianconero

Tudor Juve, l’agente di Rugani svela: tutte le dichiarazioni di Torchia sullo spogliatoio bianconero. In un momento di crisi profonda, con la panchina di Igor Tudor che traballa pericolosamente dopo la sconfitta di Como e le voci di uno spogliatoio spaccato, arriva una smentita forte e chiara. A parlare è Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, che in una dichiarazione netta ha voluto allontanare ogni ombra sulla compattezza del gruppo, assicurando il pieno sostegno della squadra al proprio allenatore. Le parole dell’agente a Radio Bianconera, che in questo momento rappresenta uno dei difensori titolari della Juventus vista l’emergenza, assumono un peso specifico enorme e servono a ricompattare l’ambiente a poche ore dalla partita contro la Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, l’agente di Rugani svela: «Non c’è alcun dubbio sulla posizione della squadra nei confronti dell’allenatore». Ecco cosa sta succedendo nello spogliatoio bianconero

