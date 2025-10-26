Tudor Juve, futuro in bilico? La dirigenza lo blinda nuovamente: le dichiarazioni che non lasciano dubbi. Nel momento più delicato della stagione, con la panchina di Igor Tudor messa in discussione dopo sette partite senza vittorie, arriva la conferma ufficiale da parte della società. Prima della delicatissima trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, il Direttore Tecnico bianconero, François Modesto, è intervenuto ai microfoni di DAZN per blindare la posizione dell’allenatore croato. Le parole del dirigente sono un segnale forte e chiaro, volto a spegnere le voci di un possibile esonero e a ricompattare l’ambiente in vista di una partita cruciale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor Juve, futuro in bilico? La dirigenza lo blinda nuovamente: le parole prima di Lazio Juve suonano come una sentenza