Tudor il futuro è già deciso | l’annuncio prima di Lazio-Juventus
Il tecnico dei bianconeri in discussione, arriva l’annuncio deciso sulla sua posizione Tra poco, in campo Lazio-Juventus, gara molto importante per il prosieguo del campionato di entrambe. Riflettori puntati soprattutto sui bianconeri, che non vincono dalla terza giornata. Ma la posizione di Igor Tudor è stata blindata in diretta prima del match, dal dt Modesto. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Ai microfoni di ‘DAZN’, sull’allenatore croato, Modesto ha dichiarato, nel pregara: “ Siamo molto fiduciosi in Tudor e nel suo lavoro, pensiamo alla partita di stasera e a ottenere il miglior risultato”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
