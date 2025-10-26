Tudor carica la Juventus | Serve orgoglio e motivazione Contro la Lazio partita da uomini veri
Nel giorno di Lazio–Juventus, Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN per presentare la sfida dell’Olimpico, un appuntamento che può cambiare la rotta della stagione bianconera. Il tecnico croato, apparso sereno ma determinato, ha sottolineato la necessità di trasformare le buone prestazioni in risultati concreti. «Abbiamo fatto una buona partita a Madrid, ma alla fine siamo usciti sconfitti. Non si può essere contenti del risultato, ma ho visto atteggiamento e positività nonostante le difficoltà. I ragazzi hanno seguito ciò che avevamo preparato», ha spiegato Tudor, riconoscendo la crescita nella gestione fisica e mentale della squadra: «Fisicamente siamo in un buon momento. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
