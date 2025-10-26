Tu Sì Que Vales pagelle della quinta puntata | Maria De Filippi incantata 9 Paolo Bonolis ironia dal cuore tenero 8
Sabato 25 ottobre su Canale 5 è tornato Tu Sì Que Vales, lo show che regala emozioni, risate e tanto spettacolo. A guidare la serata, un immancabile dream team di giudic i: Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi, sempre pronti a dire la loro tra applausi, battute e siparietti irresistibili. Ecco le nostre pagelle. Bianca Guaccero e Rudy Zerbi si “appartengono” nella Lip Sync Battle (7). La puntata si è accesa subito con un ritorno molto atteso: la Lip Sync Battle, quel momento in cui i giudici si divertono a calarsi nei panni delle star della musica accompagnati da ospiti speciali. 🔗 Leggi su Dilei.it
