Tu sì que vales Maria De Filippi annuncia il finalista ma scoppia la polemica

È ripartita con grande entusiasmo la nuova edizione di Tu sì que vales, il popolare talent show del sabato sera di Canale 5 che da anni unisce talento, emozione e spettacolo puro. In un clima di festa, il programma condotto da Maria De Filippi insieme a Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis, ha ritrovato la sua formula vincente: il palco come luogo di sogni e di performance fuori dall'ordinario. La nuova stagione, più ricca e sorprendente che mai, ha visto tornare anche la giuria popolare guidata da Sabrina Ferilli, sempre pronta a regalare sorrisi e reazioni spontanee ai concorrenti in gara.