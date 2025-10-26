Tu sì que vales Maria De Filippi annuncia il finalista ma scoppia la polemica
È ripartita con grande entusiasmo la nuova edizione di Tu sì que vales, il popolare talent show del sabato sera di Canale 5 che da anni unisce talento, emozione e spettacolo puro. In un clima di festa, il programma condotto da Maria De Filippi insieme a Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis, ha ritrovato la sua formula vincente: il palco come luogo di sogni e di performance fuori dall’ordinario. La nuova stagione, più ricca e sorprendente che mai, ha visto tornare anche la giuria popolare guidata da Sabrina Ferilli, sempre pronta a regalare sorrisi e reazioni spontanee ai concorrenti in gara. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
Il Lip-sync di Tu sì Que Vales è quella genialata di Maria de Filippi che ti fa svoltare un programma: che risate con Maria e la Toffanin che fanno i cugini di campagna, Bonolis che fa Arbore con Marzullo e poi ancora Marco Bocci con Luciana Littizzetto, Rudy Z - facebook.com Vai su Facebook
Tu si que vales, le pagelle: Kay piccolo mago in finale (10), Camassa - Ferilli vincono con Britney (8.5), Bonolis cuore e risate (10), Fabia autrice erotica (8+) - La quinta puntata di Tu si que vales è stata un concentrato di emozioni, adrenalina e divertimento. Come scrive leggo.it
Tu sì que vales 2025, puntata 25 ottobre/ Diretta, concorrenti e giudici: Bonolis bacchetta il pubblico - Tu sì que vales 2025 torna in onda oggi 25 ottobre con la quinta puntata: le anticipazioni di ciò che accadrà durante la serata. ilsussidiario.net scrive
Tu si que vales, Paolo Bonolis hot: "Godiamo della farfallina solitaria" - Nella nuova puntata del 25 ottobre 2025, Bonolis dà vita a un siparietto erotico con un'autrice, mentre De Filippi lo mette in difficoltà: cosa è successo ... Scrive libero.it