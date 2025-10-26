Tu lo sai come si usa il sale per cucinare? La tempistica è tutto

Mettere il sale nel momento giusto è importante quasi quanto il giusto dosaggio. Per esempio, il più delle volte bisognerebbe resistere alla tentazione di metterlo subito. Questo potrebbe rallentare, per esempio, il processo di bollitura e compromettere la tenuta del cibo. Il sale, infatti, attrare l’acqua dal cibo e ciò, nel caso della cottura della carne, potrebbe indurirla. Cosa fare, quindi? Salare la pasta solo quando l’acqua bolle. Lo stesso discorso vale per il riso. Per le verdure, è consigliabile salare solo pochi minuti prima della fine della cottura, a meno che non serva far uscire subito l’acqua per renderle più morbide e non bruciarle come nel caso delle cipolle tritate (o dei funghi). 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Tu lo sai come si usa il sale per cucinare? La tempistica è tutto

Contenuti che potrebbero interessarti

Cookrate - Italia. . Il trucco geniale che cambierà il tuo modo di cucinare la carne! Ingredienti aglio: 20 g prezzemolo: 10 g pepe nero: 3 g sale: 5 g burro morbido: 100 g aglio: 10 g prezzemolo: 5 g olio d'oliva: 10 ml burro: 20 g cipolla: 1 pz mela verde: 1 pz farin - facebook.com Vai su Facebook

Sai perché si usa il sale grosso per cuocere la pasta? - La pasta è uno degli alimenti più iconici ed esportati della cucina italiana: nutriente, saziante ed economica, è estremamente versatile e può essere condita in mille modi, per accontentare anche i ... Come scrive greenme.it