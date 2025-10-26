Tsunami Nutrition | Due Anni Ancora con l’Inter

L'Inter continua a curare ogni aspetto della performance sportiva, dalla tattica sul campo all'integrazione nutrizionale. In quest'ottica, il club nerazzurro ha consolidato la sua attenzione al benessere e alla preparazione atletica annunciando il rinnovo della partnership con Tsunami Nutrition

