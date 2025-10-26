2025-10-26 11:04:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: FIRENZE – Alle ore 18, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Bologna si affrontano nel derby dell’Appennino valido per l’ottava giornata di Serie A. Entrambe le formazioni sono scese in campo in settimana, con la Viola che ha battuto 3-0 il Rapid a Vienna in Conference League andando così a punteggio pieno dopo due partite e i rossoblù che hanno piegato 2-1 la Steaua Bucarest in Romania nel terzo turno della fase campionato di Europa League, raccogliendo così la prima vittoria stagionale nella competizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A