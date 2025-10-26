C’è un altro accordo di pace ottenuto da Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha co-firmato in Malesia il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia, ponendo fine a mesi di scontri lungo il confine che avevano causato oltre 40 morti e centinaia di migliaia di sfollati. Il documento, firmato anche dai primi ministri Anutin Charnvirakul e Hun Manet, insieme al premier malese Anwar Ibrahim, prevede il rilascio di 18 prigionieri di guerra cambogiani e l’impegno reciproco a “rinunciare alla minaccia o all’uso della forza”. Trump in Asia: attesa per l’incontro con il presidente cinese. “Questo è un giorno storico per tutti i popoli del Sud-Est asiatico”, ha dichiarato Trump, annunciando contestualmente anche un accordo commerciale con la Cambogia e un’intesa sui minerali critici con la Thailandia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump vola in Asia e ottiene il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia: “Giornata storica, ho già fermato otto guerre”