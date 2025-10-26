Trump verso la Cina Ecco perché l’incontro con Xi è il cuore del viaggio asiatico

Lo scalo tecnico a Doha ha permesso al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di arricchire il suo viaggio asiatico di un incontro. Nelle scorse ore, mentre l’Air Force One si stava rifornendo, è infatti salito a bordo Tamim bin?amad Al Thani, l’emiro del Qatar, un Paese che sta ottenendo risultati eccellenti nel consolidare la propria relazione con Washington. Risultati frutto anche dell’aver compreso come trattare (almeno in questo momento) l’approccio transazionale con cui Trump si muove nel mondo. Doha, con diretto ritorno di interessi, è in prima linea nei grandi dossier geopolitici della regione (cruciale il suo ruolo per il dialogo con Hamas) e internazionali; investe nel mondo trumpiano negli Usa e poi tra i grandi player mediorientali è quello che gestisce i rapporti con la Cina con maggiore discrezione. 🔗 Leggi su Formiche.net

