Trump va in Cina e avverte il Cremlino | Niente incontro con Putin senza accordo Spero che Xi ci aiuti

Firenzepost.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non vedrò Putin se non c'è la certezza sull'accordo". Donald Trump sembra intenzionato a non lasciare altri margini di colloqui con lo Zar senza avere la sicurezza di portare a casa la fine della guerra. Parla dall'Air Force One che lo porta in Asia, dove vedrà anche il presidente cinese Xi Jinping: "Spero che ci aiuti con Mosca", sottolinea il tycoon ricordando che Pechino sta riducendo gli acquisti del petrolio russo "in modo significativo", dopo le sanzioni che Washington ha imposto sui giganti petroliferi russi, Lukoil e Rosneft, di cui il Dragone è il maggior acquirente L'articolo Trump va in Cina e avverte il Cremlino: “Niente incontro con Putin senza accordo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

