In una giornata destinata a entrare nella cronaca diplomatica asiatica, il presidente statunitense Donald Trump ha presieduto la firma di un accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia, ponendo formalmente fine a mesi di scontri armati e tensioni lungo la frontiera contesa tra i due Paesi. La cerimonia si è svolta a Kuala Lumpur, in Malesia, nel quadro del 47° vertice dell’ASEAN, alla presenza del premier malese Anwar Ibrahim, che ha ospitato l’incontro. Accanto a Trump, hanno firmato il documento il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul e il premier cambogiano Hun Manet, entrambi arrivati nella capitale malese dopo giorni di trattative riservate condotte con la mediazione di Washington. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump media la pace tra Thailandia e Cambogia: firmato a Kuala Lumpur l’accordo di cessate il fuoco

