Trump incontra Lula a Kuala Lumpur | Un grande onore essere con il Presidente del Brasile

(Agenzia Vista) Kuala Lumpur, 26 ottobre 2025 "È un grande onore essere con il presidente del Brasile. Penso che dovremmo riuscire a concludere ottimi affari per entrambi i paesi. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto e penso che continuerà". Così Trump incontrando il Presidente del Brasile Lula a Kuala Lumpur, a margine del vertice Asean. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump incontra Lula a Kuala Lumpur: Un grande onore essere con il Presidente del Brasile

