Trump incontra Lula a Kuala Lumpur | Un grande onore essere con il Presidente del Brasile

Iltempo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Kuala Lumpur, 26 ottobre 2025 "È un grande onore essere con il presidente del Brasile. Penso che dovremmo riuscire a concludere ottimi affari per entrambi i paesi. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto e penso che continuerà". Così Trump incontrando il Presidente del Brasile Lula a Kuala Lumpur, a margine del vertice Asean. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trump incontra lula a kuala lumpur un grande onore essere con il presidente del brasile

© Iltempo.it - Trump incontra Lula a Kuala Lumpur: Un grande onore essere con il Presidente del Brasile

Scopri altri approfondimenti

trump incontra lula kualaTrump incontra Lula a Kuala Lumpur: Un grande onore essere con il Presidente del Brasile - (Agenzia Vista) "È un grande onore essere con il presidente del Brasile. stream24.ilsole24ore.com scrive

trump incontra lula kualaTrump assiste alla firma degli accordi di pace tra Thailandia e Cambogia a Kuala Lumpur - (Agenzia Vista) Kuala Lumpur, 26 ottobre 2025 Il Presidente americano Donald Trump ha assistito alla firma di un accordo di cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia a Kuala Lumpur, in ... Riporta msn.com

trump incontra lula kualaFaccia a faccia tra Lula da Silva e Donald Trump: sul tavolo i dazi imposti al Brasile - Donald Trump ha incontrato Lula da Silva in un incontro a margine del vertice Asean e ha elogiato Lula per il suo passato storico, nonostante il suo sostegno a Bolsonaro. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Incontra Lula Kuala