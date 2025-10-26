Trump incontra Lula a Kuala Lumpur | Un grande onore essere con il Presidente del Brasile – Il video

Open.online | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Kuala Lumpur, 26 ottobre 2025 "È un grande onore essere con il presidente del Brasile. Penso che dovremmo riuscire a concludere ottimi affari per entrambi i paesi. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto e penso che continuerà". Così Trump incontrando il Presidente del Brasile Lula a Kuala Lumpur, a margine del vertice Asean. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

trump incontra lula kualaTrump incontra Lula a Kuala Lumpur: Un grande onore essere con il Presidente del Brasile - (Agenzia Vista) Kuala Lumpur, 26 ottobre 2025 "È un grande onore essere con il presidente del Brasile. Lo riporta msn.com

trump incontra lula kualaTrump incontra Lula a Kuala Lumpur: Un grande onore essere con il Presidente del Brasile – Il video - (Agenzia Vista) Kuala Lumpur, 26 ottobre 2025 "È un grande onore essere con il presidente del Brasile. Segnala open.online

Trump incontra Lula in Malesia: «Abbiamo sempre avuto un buon rapporto» - (Agenzia Vista) Kuala Lumpur, 26 ottobre 2025 "È un grande onore essere con il presidente del Brasile. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Incontra Lula Kuala