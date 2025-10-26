Trump incontra Lula a Kuala Lumpur | Un grande onore essere con il Presidente del Brasile – Il video
(Agenzia Vista) Kuala Lumpur, 26 ottobre 2025 "È un grande onore essere con il presidente del Brasile. Penso che dovremmo riuscire a concludere ottimi affari per entrambi i paesi. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto e penso che continuerà". Così Trump incontrando il Presidente del Brasile Lula a Kuala Lumpur, a margine del vertice Asean. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
