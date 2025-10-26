Trump in Malesia prima tappa asiatica

3.20 Il presidente statunitense Donald Trump è appena sbarcato in Malesia, prima tappa del suo tour asiatico. Uno stop di un giorno durante il quale prenderà parte al summit dei leader dell'Asean, in vista dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud dei prossimi giorni. Oggi Trump, come ha annunciato, presiederà anche la cerimonia della firma dell'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia e firmerà un accordo commerciale con la Malesia, che ospita il vertice Asean. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

