Trump in Malesia balla e sventola le bandiere all' arrivo all' aeroporto di Kuala Lumpur

(Agenzia Vista) Malesia, 26 ottobre 2025 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha salutato il pubblico con i pugni alzati e qualche passo di danza di fronte ai ballerini che lo accoglievano all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump in Malesia balla e sventola le bandiere all'arrivo all'aeroporto di Kuala Lumpur

Altre letture consigliate

La minaccia dei dazi al 100% contro la Cina è “esclusa”. Lo ha annunciato il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent dopo due giorni di negoziati in Malesia, in vista dell’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping previsto per la prossima settimana. Seco - facebook.com Vai su Facebook

Trump, passi di danza all'arrivo in Malesia. Il video è virale - X Vai su X

Trump in Malesia balla e sventola le bandiere all'arrivo all'aeroporto di Kuala Lumpur - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha salutato il pubblico con i pugni alzati e qualche passo di danza di fronte ai ballerini che lo accoglievano all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur ... Da ilgiornale.it

Trump in versione ballerino: l’accoglienza-show in Malesia che ha fatto divertire il web - Il presidente USA balla all’aeroporto di Kuala Lumpur con danzatori locali. Lo riporta affaritaliani.it

Trump, passi di danza all'arrivo in Malesia. Il video è virale - Trump è in Malaysia per la sua prima tappa del viaggio in Asia, per la firma del cessate il fuoco tra ... Scrive tg.la7.it