Trump in Malesia balla e sventola le bandiere all' arrivo all' aeroporto di Kuala Lumpur – Il video

Open.online | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Malesia, 26 ottobre 2025 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha salutato il pubblico con i pugni alzati e qualche passo di danza di fronte ai ballerini che lo accoglievano all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

trump malesia balla sventolaTrump in Malesia balla e sventola le bandiere all'arrivo all'aeroporto di Kuala Lumpur - (Agenzia Vista) Malesia, 26 ottobre 2025 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha salutato il pubblico con i pugni alzati e qualche passo di danza di fronte ai ballerini che lo accoglievano all ... Da msn.com

trump malesia balla sventolaTrump balla all'aeroporto di Kuala Lumpur con ballerini tradizionali al suo arrivo in Malesia - Il Presidente Usa Trump accolto all'aeroporto di Kuala Lumpur con danze tradizionali, lui risponde ballando a sua volta in risposta ai ballerini. Lo riporta ilgiornale.it

trump malesia balla sventolaTrump balla all'aeroporto di Kuala Lumpur con ballerini tradizionali al suo arrivo in Malesia – Il video - (Agenzia Vista) Malesia, 26 ottobre 2025 Il Presidente Usa Trump accolto all'aeroporto di Kuala Lumpur con danze tradizionali, lui risponde ballando a sua volta in risposta ai ballerini. Scrive open.online

Cerca Video su questo argomento: Trump Malesia Balla Sventola