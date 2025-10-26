Trump in Malesia al via il tour asiatico | Bessent | Accordo Usa-Cina su fentanyl soia terre rare e TikTok | Esclusi i dazi al 100% a Pechino

Firmato l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia. Attesa per l'incontro tra il presidente Usa e Xi. Nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump in Malesia, al via il tour asiatico | Bessent: "Accordo Usa-Cina su fentanyl, soia, terre rare e TikTok | Esclusi i dazi al 100% a Pechino"

Il presidente statunitense Donald Trump ha presieduto la firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. La cerimonia si è svolta in Malesia, prima tappa del tour asiatico del tycoon. L'accordo è stato sottoscritto dal premier thailandese Anutin - facebook.com Vai su Facebook

Trump si presenta con la 'Trump dance' in Malesia, il video - X Vai su X

Donald Trump in Malesia, al via il tour asiatico: firmato l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia | Attesa per l'incontro con Xi - Per il presidente Usa, Donald Trump, è iniziato il viaggio in Asia: dopo aver incontrato l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a bordo dell'Air Force One durante il rifornimento di carburante, ... msn.com scrive

Trump arriva in Malesia, il tour comincia con la ‘Donald dance’ - Il presidente degli Stati Uniti inizia il tour in Asia con la prima tappa e, dopo un lunghissimo viaggio partito da Washington, ... Come scrive msn.com

Trump in Malesia, firmato l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia - La cerimonia del cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia si è svolta in Malesia, alla presenza del presidente americano e del premier malese Anwar Ibrahim. Da tg24.sky.it