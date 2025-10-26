Trump in Asia verso un accordo commerciale con la Cina

Il presidente statunitense Donald Trump è sbarcato in Malesia, prima tappa del suo tour asiatico, dove parteciperà al summit dei leader dell’Asean in vista dell’incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud nei giorni successivi. Il tycoon ha presieduto la firma dell’accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia sottoscritto dal premier thailandese Anutin Charnvirakul e da quello cambogiano Hun Manet, insieme con il presidente americano e il premier malese Anwar Ibrahim. Proprio dalla Malesia, Jamieson Greer, rappresentante commerciale degli Usa sull’accordo commerciale in vista tra Stati Uniti e Cina, ha fatto sapere che «stiamo finalizzando gli ultimi dettagli dell’intesa che i dirigenti potranno esaminare». 🔗 Leggi su Lettera43.it

