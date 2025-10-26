Trump in Asia il presidente Usa all' Asean | Oggi accordo storico tra Thailandia e Cambogia
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era a Kuala Lumpur domenica per assistere alla firma di un “accordo di pace” tra Thailandia e Cambogia, paesi che hanno una lunga disputa sui confini. Durante il vertice ASEAN-USA che si è tenuto sempre domenica, Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono impegnati a favore di un Indo-Pacifico libero e aperto. “Gli Stati Uniti sono con voi al cento per cento e intendiamo essere un partner e un amico forte per molte generazioni a venire”. A margine del vertice annuale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) in Malesia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro malese Anwar Ibrahim hanno tenuto un incontro bilaterale e firmato un accordo commerciale tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Trump show all'aeroporto di Kuala Lumpur. All'arrivo in Malaysia il presidente Usa ha improvvisato un balletto con danzatori locali lì per il benvenuto al leader americano. Trump è in Malaysia per la sua prima tappa del viaggio in Asia, per la firma del cessate il Vai su Facebook
Trump in Asia, verso un accordo commerciale con la Cina - X Vai su X
Trump in Asia, il presidente Usa all'Asean: «Oggi accordo storico tra Thailandia e Cambogia» - (LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era a Kuala Lumpur domenica per assistere alla firma di un “accordo di pace” tra Thailandia e Cambogia, paesi che hanno una lunga disputa sui co ... Scrive msn.com
Trump è in Asia, verso un accordo commerciale con la Cina - Il tycoon resterà un giorno durante il quale prenderà parte al summit dei leader dell'Asean, in vista ... Secondo ansa.it
Donald Trump in Asia, incontrerà Xi Jinping - Il Presidente USA ha prima incontrato sull’Air Force One l’emiro del Qatar Al- ecovicentino.it scrive