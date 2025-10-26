Trump in Asia il presidente Usa all' Asean | Oggi accordo storico tra Thailandia e Cambogia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era a Kuala Lumpur domenica per assistere alla firma di un “accordo di pace” tra Thailandia e Cambogia, paesi che hanno una lunga disputa sui confini. Durante il vertice ASEAN-USA che si è tenuto sempre domenica, Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono impegnati a favore di un Indo-Pacifico libero e aperto. “Gli Stati Uniti sono con voi al cento per cento e intendiamo essere un partner e un amico forte per molte generazioni a venire”. A margine del vertice annuale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) in Malesia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro malese Anwar Ibrahim hanno tenuto un incontro bilaterale e firmato un accordo commerciale tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

