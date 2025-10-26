Trump in Asia il ballo all’arrivo in Malesia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in Malesia per partecipare al vertice annuale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). Ad accoglierlo all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur è stato il primo ministro malese Anwar Ibrahim. Trump ha salutato i presenti con alcuni caratteristici passi di danza, già utilizzati durante i rally della sua campagna presidenziale, mentre assisteva alle esibizioni tradizionali di benvenuto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump in Asia, il ballo all’arrivo in Malesia

