Trump in Asia il ballo all’arrivo in Malesia

26 ott 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in Malesia per partecipare al vertice annuale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). Ad accoglierlo all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur è stato il primo ministro malese Anwar Ibrahim. Trump ha salutato i presenti con alcuni caratteristici passi di danza, già utilizzati durante i rally della sua campagna presidenziale, mentre assisteva alle esibizioni tradizionali di benvenuto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

